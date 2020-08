Conoce el número con el que Fall Guys se convirtió en el juego de PS Plus más descargado de la historia

La verdad es que Fall Guys ha sido toda una revolución en el mundo de los videojuegos. Todavía no cumplió un mes de su lanzamiento y ya le dio la vuelta al planeta. Tanto que el desarrollo de Mediatonic alcanzó las siete millones de copias vendidas. Números que lo certifican como el juego de PS Plus más descargado de la historia.

Para quienes no lo conocen Fall Guys es un divertido juego que se puede disfrutar en consolas de PlayStation 4 o en PC a través de Microsoft Windows. Consiste en un enfrentamiento de 60 jugadores que deben sortear una serie de obstáculos. Estos resultan sumamente graciosos por sus saltos y sus movimientos. La realidad es que no tiene mucha ciencia, pero sí un montón de diversión.

Fue tanto el interés que despertó, horas antes de su lanzamiento, que ya contaba con 200.000 espectadores en Twicht. Una vez que se hizo el estreno, al pasar de los minutos ya habían 120.000 jugadores. Mientras que al pasar de las primeras 24 horas ya contaban con 1 millón 500 mil usuarios.

El juego sigue siendo descargado a través de la plataforma Steam para PC y aumenta las descargas en PlayStation 4. Sony realizó en este caso una movida inteligente, pues quienes tengan la suscripción anual de PS Plus pueden obtener, hasta finales de agosto, el juego de forma gratuita. Solo tendrían que pagar el acceso de unos 60 dólares al año y además disfrutar del resto de los beneficios.

La mañana de este 26 de agosto, la cuenta oficial de PlayStation en Twitter, felicitó a Mediatonic por el logro. "A día de hoy Fall Guys es el juego de PS Plus más descargado de todos los tiempos a nivel mundial. Felicidades a Mediatonic", escribieron.

As of today, Fall Guys is the most downloaded PS Plus game of all time on a global basis. Congrats to @Mediatonic! pic.twitter.com/eYwtYMr3Nw

— PlayStation (@PlayStation) August 26, 2020