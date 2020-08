Inaudito: Facebook y Twitter eliminan publicaciones de Trump por desinformar

Estados Unidos está entrando paulatinamente a un proceso de campañas electorales de reelección y eso sólo significa que poco a poco veremos mayor actividad por parte del actual presidente que busca reelegirse: Donald Trump.

Esta situación ha generado mucha expectativa y controversia en torno al papel que jugarán redes sociales como Facebook y Twitter durante las próximas votaciones.

Con el caso de Cambridge Analytica quedó más que comprobado el rol crítico que pueden jugar estas plataformas para manipular la percepción sobre un candidato e inclinar todo a su favor.

Facebook se había mostrado laxo y permisivo sobre esas prácticas nocivas, Twitter por el contrario tiene rato anunciando medidas para contener la desinformación y manipulación de hechos.

Hoy ambas redes coincidieron en un acto muy simbólico: eliminar mensajes publicados por Donald Trump, esencialmente por contener información falsa.

Mark Zuckerberg, CEO de Facebook, habla con sus empleados y dice que no cambiará la red social a pesar de boicot de Coca-Cola, Ford, Starbucks y 500 compañías.

Todo empezó con una entrevista que Donald Trump dio a Fox News (¿dónde más?) en donde el mandatario afirmó que los niños son "virtualmente inmunes" al Coronavirus Covid-19:

[Los niños] no tienen ningún problema, simplemente no tienen ningún problema. No les afecta.

He visto a algunos médicos decir que son totalmente inmunes.