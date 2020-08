Facebook Messenger: ¿por error o a propósito eliminaste un mensaje? Así puedes recuperarlo

Existe una aplicación verificada en las tiendas oficiales, que te permite recuperar hasta conversaciones completas en Facebook Messenger.

Después de WhatsApp, Facebook Messenger es una de las aplicaciones de mensajería más descargadas en el mundo. Recientemente, y gracias a la pandemia, han añadido funciones que mejoran los sistemas de videollamadas. Todo orientado a satisfacer las necesidades que va sumando cada usuario. Y por supuesto con el propósito de mantener o superar su posición entre las descargas más populares.

Sin embargo las opciones de almacenamiento no son muy útiles a la hora de guardar las conversaciones. Si logra hacer un respaldo de las conversaciones, pero es muy difícil restablecerlo en la aplicación. Pero que no cunda el pánico. hay una aplicación que te ayuda a recuperar los mensajes que hayas eliminado por error. Es más: no solo los mensajes, te ayuda a recuperar hasta conversaciones completas. La aplicación a descargar está en la Google Play Store es decir que pasa los filtros de seguridad.

File Explorer Ex útil para Facebook Messenger

A continuación te vamos a llevar paso a paso, a realizar la descarga. Una vez que la hagas también te explicamos lo pasos que debes seguir para recuperar tus chats de Facebook Messenger. Para empezar tienes dos opciones: la primera es que te dirijas hacia la Play Store y ubiques la app por su nombre "File Explorer EX". La otra opción es que ingreses por este mismo enlace, que te lleva directamente a la descarga.

Una vez que descargaste la app y la tienes en tu pantalla de inicio, tienes que ingresar e ir hasta la opción Almacenamiento o Tarjeta Micro SD. Estando allí buscas Android y luego Data. Al seguir estos pasos al pie de la letra te vas a encontrar con una página con múltiples archivos. Muchos de ellos con nombres que probablemente no entiendas, busca uno que se llama com.facebook.orca. Después seleccionas la carpeta Caché y luego Fb_Temp. Listo, de esta manera tendrás restablecido el total de tus conversaciones.