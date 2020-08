Elon Musk dice que pirámides fueron hechas por aliens y Egipto le responde

Elon Musk es un tipo que nunca pierde la ocasión para decir algo disparatado o controvertido en sus redes sociales.

Algunas veces ha utilizado esta cualidad a su favor para volver sus productos y compañías aún más populares. Pero otras tantas simplemente resulta inexplicable su comportamiento.

Por ejemplo, las últimas horas del pasado 30 de julio el ejecutivo publicó en su cuenta de Twitter que los extraterrestres obviamente habían construido las pirámides de Egipto:

Esto obviamente trajo consecuencias virales y su tuit hizo bastante ruido, generando más de medio millón de reacciones y decenas de miles de comentarios.

Esto provocó que la Ministra de Cooperación Internacional, Rania al-Mashat, reaccionara hasta la madrugada del primero de agosto.

Utilizando su cuenta de Twitter como vía para publicar un comentario en donde invita personalmente a Elon Musk a visitar su país para ver las pirámides por sí mismo y conocer toda su historia:

I follow your work with a lot of admiration. I invite you & Space X to explore the writings about how the pyramids were built and also to check out the tombs of the pyramid builders. Mr. Musk, we are waiting for you 🚀. @elonmusk https://t.co/Xlr7EoPXX4

— Rania A. Al Mashat (@RaniaAlMashat) August 1, 2020