Dragon Ball Z: esta era la apariencia original de Cell

A través de las redes sociales se filtraron los primeros bocetos de Akira Toriyama para el bioandroide en Dragon Ball Z.

Una de las sagas que tuvo más acción en la fase de Dragon Ball Z fue la de los androides. El maléfico Dr Gero construyó una serie de guerreros modificados con la intención de vengar la destrucción de la Patrulla Roja por parte de Gokú. Seis guerreros incluyéndose él mismo fueron sus creaciones, siendo la más fuerte la de un bioandroide: Cell.

Dragon Ball: el Ki no es el único, ahora hay otra forma de medir el poder Los nuevos capítulos de Dragon Ball Super que se están desarrollando en el manga han revelado nuevos enemigos y nuevas habilidades a tomar en cuenta.

Esta célula que nació de un laboratorio demostró su capacidad de absorber a otros dos androides para así perfeccionar su cuerpo. Al final terminó siendo derrotado por una fuerza descomunal demostrada por Gohan y en esta parte de la historia muere Gokú. Entonces, con la intención de demostrar un guerrero inmensamente poderoso, Akira Toriyama realizó varios bocetos antes de dar con el dibujo final.

Estos bocetos se filtraron a través de las redes sociales y un dibujante se atrevió a completar algunos. Es decir, los bocetos los completó y mejoró con colores con la intención de mostrar una mirada inédita de Cell. Hay varias versiones sobre la idea que tuvo Akira Toriyama. Sin embargo, salvo una que parece interesante, la original parece seguir siendo la mejor.

Los bocetos de Akira Toriyma para Cell

En los bocetos que publica el usuario Salvador Vera (@Salvakamoto), hay varias versiones de Cell. Una de ellas parece un niño y en otra con la mirada más oscura. Mientras que hay otra que parece un monstruo deforme y hay otra que tiene un aspecto de humano. Esta última habría estado interesante, debido a que seguía la línea del Dr. Gero y sus humanoides.

No quiere decir que hayan quejas sobre el original, porque la realidad es que fue muy bueno. Pero este usuario decidió probar completando uno de los bocetos y su resultado fue interesante. De igual forma se entiende porque este no llegó a las pantallas, pues no parece tan temible.