Dragon Ball Z: esta habilidad de Gohan ha estado oculta por 24 años

Pasaron más de 24 años de la emisión del último capítulo de Dragon Ball Z. Durante ese final ya Majin Boo había sido derrotado y los pequeños Goten y Trunks ya habían crecido. Además Gohan ya se había casado con Videl y había nacido la pequeña Pan. Entonces el potencial del hijo mayor de Gokú no eran las batallas. Ya se había alejado mucho de ese poderío que demostró cuando derrotó al bioandroide Cell.

Sin embargo muchos fanáticos se quedaron esperando que explotara ese poder y Gohan siguiera siendo protagonista en las intensas batallas. Algo que no fue exteriorizado ni en Dragon Ball GT, ni en Dragon Ball Súper. Todos los escritores que continuaron la serie, tuvieron el desarrollo de la historia de Gohan en común. El joven mitad Saiyajin y mitad humano se dedicó a los estudios científicos y a trabajar para su familia.

Es lo que siempre quiso Milk ¿cierto?. Es algo que le respeta su padre y que a su vez le recrimina su maestro, Piccolo, y el máximo rival de su padre: Vegeta. Todos abocados a incrementar sus poderes y superarse cada vez más. Sin embargo Gohan siguió utilizando su fuerza para el bien común. Al igual que Krilin, que se unió a las fuerzas policiales, Gohan reforzó el papel del Gran Saiyaman.

Pero en los últimos capítulos de la saga más exitosa de Dragon Ball, se muestran unos telntos ocultos del joven Saiyajin. Estos fueron reseñados en el portal IGN Latan, gracias a la mirada detallada de un fanático en las redes sociales. El usuario PiccoloDamayonnaiz notó que en esos últimos capítulos, en la casa que Gohan y Videl comparten, hay unas pinturas guindadas en las paredes. Se trata de las aventuras que vivió el entonces pequeño Saiyajn en el planeta Namek. Esto hizo pensar a más de uno que, aparte de ser poderoso, bueno para las artes marciales, un erudito de ciencia y padre abnegado a su familia, Gohan también puede ser un artista plástico. Pues esos eventos ocurrieron en durante su infancia. Entonces para retratarlos y pintarlos, hay que tener una gran memoria y un gran talento.

Son Gohan scientifique ET artiste peintre ?

Comme on peut le voir sur les 2 dernières images, la planète Namek et le KaioshinKaï sont représentés via des tableaux, sans doute la nostalgie de ses aventures passées 🔥 pic.twitter.com/qQQmdUvGES

— Piccolo Damayonnaiz (@DragonBallSupZ) July 26, 2020