Dragon Ball Super: el niño Trunks volvería al manga con el cabello azul

El color del cabello de Trunks ha sido el punto de debate desde la segunda aparición del personaje del futuro en Dragon Ball Super.

¿Cuál es el color verdadero del cabello de Trunks?. Es una discusión que parece no tener fin. Nació con la segunda aparición del personaje en el anime, en Dragon Ball Super y desde entonces no se llega a un punto de acuerdo. Pues ahora parece que nace otro capítulo para el debate. Pues sucede que usuarios de Twitter han publicado imágenes recientes del manga, en su versión a color. En ellas aparece el hijo de Bulma (niño) con el cabello azul y no lila, como venía siendo representado.

Dichas imágenes pertenecerían a la versión full color de Toyotaro, ilustrador más famoso de la creación de Akira Toriyama. Más allá de los acontecimientos que se registran en el capítulo, llamó la atención el cabello del niño Trunks. Algo que se podría reflejar en una futura producción de la segunda parte de este anime.

El color real en el cabello de Trunks

Existe un enredo en el color del cabello de Trunks y todo nace de las diferencias entre el anime y el manga. Según lo reseña IGN Latam el origen recae sobre Bulma. En el manga original la gran amiga de Gokú, desde el inicio, tenía el cabello morado. Pero por razones desconocidas, en el anime le pusieron el azul, en esa época de Gokú niño.

Entonces Akira Toriyama, al ver que pusieron a Bulma con el cabello azul, decidió diseñar a Trunks del futuro (DBZ) con el mismo color de pelo que su madre. Pero entonces el manga cambió el diseño y ahí si colocó el morado. Una de las posibles razones sería para que no se revelara su identidad, pero eso no está confirmado.

De esta manera llegó una segunda participación del Trunks del futuro, en Dragon Ball Super. Aquí decidieron seguir los lineamientos de Akira Toriyama y Toyotaro, y decidieron ilustrar a joven saiyajin con el cabello azul, que fue lo que generó la primera polémica. Debido a que el niño seguía con el pelo morado.

Y ahora con las más recientes apariciones del manga, se vio al hijo de Vegeta, en su versión niño, por primera vez con el cabello azul, teniendo ahora todos el mismo color del cabello (Bulma y ambas versiones del guerrero). ¿Cómo saldrá en el anime, respetarán el color del manga?.