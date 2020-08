Dragon Ball: el Ki no es el único, ahora hay otra forma de medir el poder

Los nuevos capítulos de Dragon Ball Super que se están desarrollando en el manga han revelado nuevos enemigos y nuevas habilidades a tomar en cuenta.

¿Recuerdan la primera medición del Ki en el extenso universo de Dragon Ball?. Era una lucha entre los entonces niños Krilin y Gokú, en pleno entrenamiento con el maestro Roshi. En dicha escena los dos pequeños discípulos tenían que ingresar a la playa de Kame House y desde la orilla elevar su poder. De esta manera levantaban el agua y así medían quien era el más fuerte. Entonces el pequeño niño extraño, sin pelo y nariz, superaba al guerrero de con cola de mono.

Anime gratis: Toei y otros estudios crean canal de YouTube que tendrá 3 mil series Animelog es el nombre de este nuevo canal de YouTube creado en equipo por Toei Animation, Kodansha, Nippon Animation y más. Tendrá anime gratis para todos.

Qué lejos se hace esa escena hoy en día. Tiempo después los guerreros Z aprendieron a dominar el Ki y a sentirlo en otras personas. Habilidad que hasta sorprendió a los poderosos saiyajin Vegeta, Napa y Raditz. Ni hablar de las fuerzas especiales Ginyú y todo el imperio de Freezer, quienes necesitaban de un aparato para medir las fuerzas de los contrarios.

Desde ese momento supimos que no importa el poder de pelea, los guerreros podían aumentar o disminuir el Ki. Cada enemigo que vino después de estos acontecimientos en Dragon Ball, no mostraban su verdadero poder de inmediato. Entonces no era hasta que la batalla se ponía seria, para que se supera su verdadera fuerza.

Dragon Ball ya no es solo Ki

Entonces los enemigos han pasado con mayor frecuencia por el gigante universo del anime Dragon Ball. Los más recientes de un poderío que pocos imaginábamos, uno que hasta convirtió a nuestros héroes en "dioses". Un nivel, la realidad, impresionante. Dragon Ball Super en modo anime puso una pausa, pero Akira Toriyama sigue sus andanzas en el manga. Las aventuras de Gokú se siguen desarrollando en los comics escritos y las amenazas tienen otras habilidades.

Como las que reseña el portal IGN Latam de Moro, el nuevo "devorador de planetas". Un guerrero prácticamente invencible, y ya sabemos lo que eso significa para Gokú: un reto. Pero explica el portal antes citado que una de las nuevas formas para valorar a un guerrero es su capacidad de usar sus poderes mágicos.

Moro es un malvado hechicero y mago genocida que amenaza con destruir la vida entera del universo 7. Hace 10 millones de años fue encerrado en una prisión galáctica, mas no derrotado, por los supremos Kaio Samas (Kaio Shin). Algo parecido a lo que es Majin Buu, que también es un ser mágico. Entonces estos seres tienen habilidades que van más allá de la energía que puedan acumular en sus cuerpos y de esta manera utilizarlas en contra de sus adversarios.

La importancia de los seres mágicos

Dichas particularidades le vuelven a dar importancia en las batallas a personajes que habían quedado en el segundo plano. Ya no se trata solo de Gokú y Vegeta, ahora vuelven los supremos Kaio Sama y Majin Buu, quien absorbió hace millones de años a uno de estos Kaios. Además obligan a los guerreros saiyajin a aprender otras técnicas para aplicar en el momento de una batalla.

Muchos son los fanáticos que se encuentran en la espera de un anuncio que confirme la llegada de estos nuevos capítulos del manga, hacia la TV. Pero por ahora ni Akira Toriyama, ni Bandai o Toei Animation han realizado declaración oficial alguna.