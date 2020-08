Dragon Ball: las verdaderas razones por las que Freezer buscaba las esferas del Dragón

Es uno de los villanos insignia de la franquicia Dragon Ball. Freezer se considera a sí mismo como el más poderoso del universo. ¿Por qué quería la vida eterna?

El primer gran villano que tuvieron Gokú y los Guerreros Z en toda la franquicia Dragon Ball se llama Freezer. Es de los pocos que llegaron a aterrorizar al muy orgulloso Vegeta. Además que fue el primero en demostrar que con su energía es capaz de destruir un planeta entero. Se considera a sí mismo como el más poderoso de todo el universo. Entonces, si para el momento de su aparición se creía tan fuerte: ¿Para qué quería la vida eterna?.

Freezer fue al planeta Namek con la simple intención de colectar las siete esferas del dragón y así poder pedir su deseo: la vida eterna. Si el villano se creía tan capaz y los de su clase tienen una vida bastante extensa ¿A qué le tenía miedo?.

Se sabe que cuando Freezer se ve amenazado por una situación ataca el problema de raíz. Nada más hay que echar una mirada a lo que le sucedió al planeta Vegeta. El malvado alienígena sabía de la fuerza que podían alcanzar los Saiyajines y si se unían, representaban una seria amenaza. Además de haber escuchado la historia del legendario súper Saiyajin.

Entonces decidió hacer las cosas a su manera y antes de la rebelión de los guerreros con cola, decidió exterminar toda la raza y a su planeta.

El miedo de Freezer

Pero había un problema al que Freezer todavía le tenía miedo (le sigue teniendo) la presencia de Bills. En ese momento no sabíamos de la existencia de un Dios destructor, pero el villano sí. Entonces al conocer que en cualquiera momento podía despertar, de esta manera quería sorprenderlo con la vida eterna y así no temer por la continuidad de su existencia.Mucho después gracias a la magia de las esferas del dragón, Freezer regresó a la vida en Dragon Ball Super. En esta fase de la historia jugó un papel muy distinto al de sus inicios, aunque su sed de venganza y sadismo en la forma de actuar no han cambiado.

De igual forma esto es una teoría y no algo que afirma el creador de la exitosa serie, Akira Toriyama. ¿Crees que exista otra razón por la cual Freezer quería obtener la vida eterna?.