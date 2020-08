Un disparo a la protección: conoce el arma que te pone una mascarilla en la cara

Si bien la pandemia nos permite mucho tiempo en casa, algunos lo utilizan para hacer volar el ingenio, como el que hizo esta arma que dispara una mascarilla.

Son más de ocho meses que van del 2020. Cada uno de los que van traen, como mínimo, una noticia que nos hace ponernos las manos en la cabeza. Es cierto que con la pandemia que generó el coronavirus, muchas de las noticias son malas. Sin embargo hay curiosidades que nos hacen sonreír cada cierto tiempo. Como este ingenioso entusiasta, que creó un arma para aquellos que se niegan a usar una mascarilla.

No vaya a pensar que le van a dar un tiro por no usar protección en la boca y en la nariz, para nada. Esta arma no dispara balas, dispara protección. ¿Cómo protección? estarán pensando. Pues si, esta arma te dispara una mascarilla que va directo a cubrir los principales protagonistas del contagio. En el video que promociona este genio, el tapabocas te queda justo en la parte donde va. O al menos así aparece en el maniquí (busto) donde hace la prueba.

La pistola de mascarilla

El portal Gizmodo reseñó la invención de este hombre estadounidense llamado Allen Pan. En muchas partes del territorio norteamericano, y del mundo, hay personas negadas al uso de la mascarilla. Algunos manifiestan que el virus es una mentira, mientras que otros sienten que se le pone un límite a sus libertades. Lo cierto es que la mascarilla y el distanciamiento social son los métodos más efectivos para evitar el contagio. Pero para algunas personas es difícil de entender.

Entonces a estas son las personas que Allen Pan apunta (literalmente). Pues les dispara con una pistola especialmente creada por él y les coloca la protección directamente donde va. Reseña el portal antes citado que Pan utilizó una serie de materiales que probablemente muchas personas tengan en su cochera.

Partes de una línea de frenos para automóvil, empuñadura de una pistola de pintura de aerosol. Además de una válvula de selenoide, acompañada de otros componentes electrónicos. Y hasta le añadió un visor láser que proyecta un punto verde sobre el objetivo final. En algunos centros comerciales han comenzado a aparecer estas máquinas. Pero no son utilizadas obligatoriamente en las personas que no lleven las mascarillas, antes son consultadas y de acuerdo a sus respuestas acceden a ser disparados con una mascarilla.