Disney Plus ya tiene fecha oficial de lanzamiento en Latinoamérica

Después de mucho tiempo y muchas especulaciones, por fin Disney ha anunciado la fecha de lanzamiento de Disney Plus en Latinoamérica.

Por fin Disney Plus llegará a Latinoamérica y realmente no podríamos estar más felices, pues después del anuncio de esta plataforma, no se había dicho nada sobre el lanzamiento de esta en Latinoamérica.

Por fin una fecha

Después de meses de especular y de la simple promesa de que podríamos ver Disney Plus en 2020, se hizo realidad y ya tenemos una fecha de estreno de la plataforma.

Esta llegará a nosotros en noviembre del 2020, con eso estamos ya un paso más cerca a poder maratonear a Los Simpson sin entrar a páginas con miles de virus.

Así es como nos lo hace saber el perfil oficial de Twitter de Disney Prensa México, en donde lo dejan muy claro y muy directo: Disney+ llega a Latinoamérica en noviembre.

Gracias a esto podremos ver series como The Mandalorian, The Simpsons y todas las que el universo cinematográfico Marvel nos tiene preparadas.

Aunque no se ha dicho si todo el catálogo que hemos visto en otros países se encontrará de manera inmediata cuando esta plataforma llegue a nuestro continente, al menos podemos estar seguros que la mayoría del contenido si lo estará.

No cabe duda que no todo lo que pasa este año es malo y realmente ya nos hacía falta una noticia buena de esta magnitud. En cuanto a precios de paquetes no se ha confirmado nada, pero estaremos al pendiente de esto para darlo a conocer en cuanto lo comuniquen.

No sé ustedes, pero yo ya estoy muy emocionado por ver todo lo relacionado a Star Wars, Marvel, Fox y los demás (si, es una referencia a Los Simpson).

Así que solamente nos queda esperar a que este año no se ponga peor a medida que vamos al final y podamos disfrutar de Disney Plus desde la comodidad de nuestras casas.