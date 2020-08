Tamaño pequeño, sonido gigante en co-ingeniería con Devialet: review del parlante Huawei Sound X

Un aparato que podría reemplazar a muchos sistemas de audio más aparatosos.

Para mí, el parlante Huawei Sound X era una de los productos que más esperaba, incluso por encima de algunos celulares, y es que es, por paliza, una de las formas más accesibles de tener un producto con el logo de Devialet en tu hogar.

La firma francesa de audio Devialet es una de las más reconocidas en el segmento premium alto, tanto por su calidad de sonido como por sus extravagantes diseños.

Tal como sucedió con Leica, aquí Huawei toma de aliado a un gigante muy experimentado, que les entrega la receta del éxito en el área y vaya que cumple.

Ahora, hay que tener claro que este parlante no es portátil. Funciona siempre conectado a la corriente. Tiene un buen peso y diseño hecho para estar estático en algún lugar de tu casa.

El diseño de audio es en 360º, con seis bocinas multi frecuencia y dos subwoofers de 40Hz y amplitud de 20mm que son tan potentes que estoy seguro que con la canción y volumen adecuado, podrían apagar una hilera de fósforos, por ejemplo (no descarto que tratemos de hacer algo así en el futuro cercano).

Y es que el diseño de estos es abiertos y los imanes utilizados no son convencionales, permitiendo un flujo de aire que da mucho más espacio, logrando así el tan buscado "soundstage" o amplitud en el sonido.

En China, su tierra natal, este es un parlante inteligente que usa a Celia, la asistente virtual de Huawei, que aquí hemos podido probar tímidamente en el celular P40 Pro.

De momento su apartado "smart" está cortado por este lugar del momento y se limita a la conexión con la aplicación AI Life, donde puedes controlar algunos parámetros básicos y actualizar su firmware, pero no mucho más… por ahora.

Eventualmente podría convertirse en una competencia para las bocinas inteligentes de Google, por ejemplo, pero por ahora nos quedamos con lo que ofrece en la actualidad.

No tiene botones físicos, solo un panel touch superior con un aro RGB que indica el volumen. Es genial la herramienta de poner la mano encima y parar el audio, para después ponerla y reanudarlo automáticamente.

Sobre la potencia, podría decir con bastante certeza que es capaz de callar un HomePod o un Google Home Max (esos que las marcas decidieron no vendernos oficialmente en Sudamérica, lamentablemente) y su claridad es impresionante. Hace mucho que no sentía que un equipo con 20 centímetros de alto podía reemplazar un set de cajas y equipo, y es que es bastante mágico que siendo tan pequeño, no distorsione ni en volúmenes tan altos que podría hacer que tus vecinos llamen a la policía.

Ahora, esperaba controles más granulares al ser un parlante de alta definición, y siento que Huawei lo sabe también, por lo que podrían llegar a futuro. También sé que a algunos les gustaría que tuviera una entrada de audio de 3.5mm para conectar un equipo por cable, pero esa no es la intención ni visión de los ecosistemas de las marcas, para bien o para mal.

En mi caso, siento que es un gadget muy completo, con un diseño profundamente atrayente premium, con una calidad de sonido que quizás no sea del gusto de un audiófilo, pero que hace que descubras cosas nuevas en canciones que creías conocer bien.

Su precio en Chile es de CLP $279.990 al momento de escribir estas impresiones. En México se puede encontrar a MXN $6.799.