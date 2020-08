DC FanDome: se presenta el tráiler de Justice League: Snyder Cut

La película de Justice League realmente no tuvo una buena aceptación de parte del público en general a pesar de ser la más grande producción de parte de DC Comics. Es por eso que se decidió hacer una nueva edición de la película de parte de Zack Snyder para ver si ahora si le gusta a los fans.

Es por eso que esta noticia es tan importante para todos los seguidores del universo de películas de DC.

Después de miles de filtraciones y de incontables imágenes de baja calidad, por fin se presentó el tráiler de Justice League Snyder Cut y sinceramente no podemos esperar a poder verlo completo.

Usando la ya clásica canción de Shrek… digo, la canción Gospel “Hallelujah” el tráiler nos muestra una recopilación de escenas del corte de Snyder de manera muy heroica.

“He’s never fought us – not us united.”

Watch the first trailer for Zack Snyder’s Justice League, FILLED with new Snyder Cut footage. #DCFanDome pic.twitter.com/UBkHGbKg6u

— IGN (@IGN) August 22, 2020