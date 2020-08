DC FanDome: estos son todos los anuncios importantes del evento

El DC FanDome llegó a su fin y es gracias a ello que tenemos una gran lista de anuncios que harán feliz a más de uno. Aquí te los mostramos.

Durante el evento del día de hoy de DC FanDome pudimos ver una gran cantidad de anuncios muy interesantes que nos hicieron perder la cabeza a más de uno. Aquí te mostramos los más importantes.

Se anuncia Gotham Knights

El siguiente juego de Batman no tendrá a Batman por ningún lado, pues ahora controlaremos a personajes como Batgirl, Red Hood, Nightwing y Robin. Además es cooperativo y se desarrolla después de la muerte de Batman.

Step Into The Knight and save Gotham from chaos. Welcome to #GothamKnights. pic.twitter.com/t6b9g1TBh9 — Gotham Knights (@GothamKnights) August 22, 2020

The Suicide Squad confirma elenco

Sin mostrar ni un solo cuadro de la película, The Suicide Squad dirigida por James Gunn logró llamar la atención de todos los fanáticos gracias a un elenco de ensueño que incluye no solamente al mismísimo Cochiloco (así lo llamó el mismo Gunn) sino que también podremos ver a John Cena como Peace Maker.

YOU. ARE. NOT. READY. But here we go anyway! Buckle up for the ultimate character reveals from @JamesGunn's #TheSuicideSquad. #DCFanDome pic.twitter.com/wje8plaJD3 — The Suicide Squad (@SuicideSquadWB) August 22, 2020

Nuevo cómic y película de Static Shock

Durante el panel sorpresa de DC se anunció que, junto al regreso de Milestone Comics, Static Shock hará su triunfal regreso a los cómics en febrero del 2021 como una serie digital. Además se confirmó que se está trabajando en una nueva película live action del héroe eléctrico.

Los cortes de Snyder

A parte de mostrar al mismo Darkseid en el nuevo tráile de Justice League, también se confirmo que el Snyder Cut se conformará de 4 partes que duran una hora cada una, básicamente una miniserie.

He’s never fought us. Not us united. #TheSnyderCut. Coming 2021. Only on @HBOMax. pic.twitter.com/gkFu5d4T4H — The Director's Cut of Justice League (@snydercut) August 22, 2020

Primer vistazo a Dwayne Johnson

Aunque no fue un anuncio espectacular ni mucho menos, pudimos ver las primeras imagens de Dwayne “The Rock” Johnson como Black Adam.

Suicide Squad: Kill The Justice League

Como parte de los juegos nuevos que llegan de parte de DC, tenemos a este título en donde debes matar a toda la liga de la justicia, la cual se encuentra controlada mentalmente por Brainiac.

Soy la venganza

Por último pudimos ver el primer tráiler de la película The Batman, dirigida por Matt Reeves y protagonizada por Robert Pattinson. Se ve extremadamente interesante.