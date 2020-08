DC FanDome: The Batman con Robert Pattinson estrena su primer avance en video

The Batman ha presentado mucho problemas en su producción y en la aceptación del público, pues gracias a la elección de cast que ha sido poco más que controversial hasta la pausa que tuvieron que poner a todo gracias a la cuarentena, las cosas no han pintado bien para la película desde sus inicios.

Pero para muestra de que todo se puede lograr sin importar los contratiempos con los que se encuentre, por fin tenemos un avance de este filme que se presentó de manera oficial en el DC FanDome.

Gracias a que tenemos un nuevo avance de la película de Batman dirigida por Matt Reeves y protagonizada por Robert Pattinson es que ahora tenemos por primera vez imágenes oficiales del actor como Batman en toda su gloria.

Robert Pattinson is #TheBatman. Watch the #DCFandome Teaser Trailer now. pic.twitter.com/vhRXE7YlCA

— The Batman (@TheBatman) August 23, 2020