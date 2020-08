DC FanDome: Suicide Squad: Kill the Justice League recibe su primer tráiler

El juego nuevo de Suicide Squad por fin recibió un tráiler en donde podemos ver toda la acción y locura que podemos esperar de un juego en donde nuestra misión es matar a toda la liga de justicia.

Actualmente las historias en donde se debe cazar a un grupo de héroes extremadamente poderoso es algo que llama mucho la atención del público y de los fanáticos de los cómics. Esto porque nos deja ver a los universos que tanto amamos desde una perspectiva completamente diferente.

Es por eso que este juego titulado Suicide Squad: Kill The Justice League es tan interesante para todos quienes amamos los cómics, pues rara vez estamos del lado de aquellos que quieren hacerle daño a los héroes más grandes del mundo.

Sin más, aquí te dejamos el tráiler de Suicide Squad: Kill The Justice League.

