DC FanDome: Juego de Batman: Gotham Knights recibe dos tráilers muy interesantes

EL juego nuevo de Batman por fin fue anunciado de parte de Rocksteady y realmente podemos decir que es una maravilla, pues nos deja acercarnos al caballero de la noche como nunca lo habíamos hecho antes: por medio de su familia.

Este juego nuevo ocurre justo después de los eventos de Batman: Arkham Knight en donde Bruce Wayne ha dejado el rol de Batman y en donde se presume que está muerto.

Es por eso que debes tomar el control de Batgirl, Robin, Nightwing y Red Hood para combatir al crimen de Ciudad Gótica en la ausencia del caballero de la noche. No les contamos más, les dejamos aquí el tráiler oficial del juego.

Step Into The Knight and save Gotham from chaos. Welcome to #GothamKnights. pic.twitter.com/t6b9g1TBh9

