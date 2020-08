¿La cuenta de la luz no para de subir? Quizás es momento de ir pensando en usar un generador eléctrico solar en casa

Un gasto ahora, un ahorro después.

Es un hecho que muchos en Chile se han visto tremendamente afectados por las subidas de la cuenta de la luz este invierno.

Para muchos es una situación insostenible y quizás es momento de empezar a mirar otras alternativas más ecológicas.

Nos referimos a la energía solar, que si tienes casa, tener un generador eléctrico basado en esta tecnología hace bastante sentido.

Es una inversión que puede servir en caso de emergencia o también como solución definitiva, aunque eso último depende del consumo del hogar. Tener algo mixto podría apalear un poco los costos.

A buenas y a primeras, la inversión por las placas solares y el generador va desde el millón de pesos, pero es muy probable que se vaya pagando en pocos años, hasta que al final, quizás, no dependas de una sola compañía y su estabilidad.

Jordan Butler, CEO de Cleanlight nos cuenta:

Gracias a esta tecnología que creamos, no se necesita depender de combustibles fósiles, como diesel, por lo tanto, no existe contaminación ni riesgo de combustión, transformándolo en una fuente de energía limpia, segura, y amigable con el medio ambiente. Además, el sistema es totalmente silencioso, evitando los típicos ruidos molestos de los motores de generadores a diesel.

También está el mito de que si el clima no acompaña, esto no funciona, pero no completamente así, ya que incluso en días nublados se carga el generador, esto porque la tecnología se basa en luminosidad.

¿Dura de por vida? No, pero Butler sigue:

Al alimentarse de la energía del sol, te evitas tener que gastar dinero en combustible (gasolina, diesel) durante los 25 años de vida útil de las placas solares, algo que evidentemente es atractivo por el ahorro en el corto y largo plazo.

A nivel personal, en mi familia somos "early adopters" de esta tecnología y desde 1995 que en un domicilio no pagamos una sola cuenta de luz. Un golazo verde.