Coronavirus: Trump acusa a autoridades de retrasar vacuna para después de elecciones

El mundo cruza por la pandemia global más brutal y letal de los últimos tiempos. El Coronavirus Covid-19 ha impactado la vida de millones de personas y otras tantas han fallecido. Pero hay también otro incómodo detalle paralelo: estamos en crisis mundial, pero en algunos países es año electoral.

Eso sucede en Estados Unidos y su Presidente actual, Donald Trump, parece que quiere repetir otro periodo, haciendo uso de todos los recursos que tenga a su alcance para mantenerse, y eso al parecer podría incluir la liberación de la vacuna contra el SARS-CoV-2 a sus gobernados.

La situación es rara e inesperada, pero durante la mañana del 22 de agosto de 2020 el mandatario utilizó su cuenta oficial de Twitter para acusar a la Food and Drug Administration (FDA) de entorpecer y retrasar intencionalmente las pruebas de las vacunas del Covid-19 hasta después de la elección presidencial de noviembre:

The deep state, or whoever, over at the FDA is making it very difficult for drug companies to get people in order to test the vaccines and therapeutics. Obviously, they are hoping to delay the answer until after November 3rd. Must focus on speed, and saving lives! @SteveFDA

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 22, 2020