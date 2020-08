Coronavirus: las probabilidades positivas que benefician a las personas que usan la mascarilla

En medio de pandemia que generó el coronavirus, hay personas adheridas a las medidas de seguridad y otras que no pretenden seguirlas.

Un poco más de cuatro meses y el 2020 dice adiós. Un año atípico y que va a ser recordado por el resto de la historia por la pandemia que generó el coronavirus. Asimismo por todas las consecuencias que esta emergencia sanitaria dejó. Algunas personas, a pesar de la cantidad de contagiados, fallecidos y testimonios, se niegan a seguir las medidas de seguridad para evitar los contagios. Entonces aparecen los que si respetan, sobre ellos un estudio determinó que son identificables, tan solo con verlos usando la mascarilla.

Son varias las recomendaciones que emitieron los expertos y la Organización Mundial de la Salud (OMS). Hay que evitar en la medida de lo posible un contagio, ya que no se sabe como puede afectar el virus. ¿Cómo hacemos con quienes no respetan las recomendaciones?. No se puede obligar, pero si se puede identificar y así mantener el distanciamiento social.

Una encuesta realizada por investigadores de la Universidad de Erfurt, nos cuenta como hacer en estos casos. De entrada le preguntaron a unas 7.000 personas sus opiniones sobre el cumplimiento de las medidas. Las repuestas que recibieron, les permitió realizar la segmentación de la población.

¿Quienes se cuidan más del coronavirus?

Las personas que usan la mascarilla tienen siete veces más de probabilidad de lavarse las manos. 20 veces más probabilidades de evitar los saludos con las manos. Y 13 veces más respetan el distanciamiento social. Es decir que si usted está en presencia de alguien que tiene mascarilla, es probablemente alguien que se cuide. Mientras que si se encuentra a un "rebelde" es probable que no siga las recomendaciones para evitar el contagio de coronavirus.

"Es una evidencia de que una política de mascarillas obligatoria es una solución eficaz. Además de justa y socialmente responsable para frenar el coronavirus", dijo la Dra. Cornelia Betsch, autora del estudio.

Fuente: Daily Mail.