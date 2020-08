Coronavirus: Estados Unidos autoriza prueba de saliva utilizada en la NBA

La FDA norteamericana dio luz verde al uso de una prueba salivar de coronavirus que puso en práctica la NBA en su burbuja en Orlando.

La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos dio luz verde al uso de una prueba salivar para analizar el coronavirus. La particularidad es que este test fue utilizado por la NBA en su burbuja en Orlando.

El método se llama SalivaDirect y, como explica The Verge, es barato y puede ser realizado por la mayoría de los laboratorios. Su costo es de 10 dólares.

Un método más sencillo para determinar el coronavirus

Es el quinto tipo de prueba que autoriza la FDA. ¿Cómo se realiza? Las personas escupen en un tubo, lo que evita el incomodísimo hisopado. La saliva es examinada por el laboratorio y listo.

De acuerdo con The Verge, la prueba SalivaDirect no necesita extraer el material genético del coronavirus, por lo que los laboratorios no requieren kits de extracción especializados.

La prueba es ligeramente menos exacta, pero más rápida, barata y cómoda.

Brett Giroir, coordinador de pruebas del COVID-19 de la FDA, explicó los beneficios. “La prueba SalivaDirect para la detección rápida del SARS-CoV-2 reducirá la demanda de recursos de prueba que son escasos”.

“Proporcionar este tipo de flexibilidad para (…) analizar la infección por COVID-19 es innovador en términos de eficiencia”, afirmó el comisionado de la FDA, Stephen Hahn. “La autorización de hoy es otro ejemplo de que la FDA trabaja con desarrolladores de pruebas para llevar la tecnología más innovadora al mercado”.

Según Hahn, “es un esfuerzo para garantizar el acceso a las pruebas para todas las personas en Estados Unidos”.

Su funcionamiento en la NBA ha sido contundente

La NBA organizó una “burbuja” en Disney para culminar la liga, que había sido suspendida por el coronavirus.

Los atletas y miembros de los cuerpos técnicos son evaluados diariamente para evitar contagios, jugando en un ambiente libre de COVID-19. El SalivaDirect, que puso en práctica un equipo de Yale, fue efectivo y contundente en su aplicación.

Además se evita que entren y salgan sin autorización, manteniéndolos con posibilidades bajísimas de contagio del letal virus.