Coronavirus: medicina para gatos resulta ser efectiva para combatir al COVID-19 en humanos

Una descubrimiento reciente demuestra que un medicamento hecho para gatos podría ayudar a los humanos a combatir efectivamente al coronavirus.

Es bien sabido que el coronavirus es muy difícil de combatir, pues hasta la fecha no hay ni una cura ni una vacuna que resulte ser 100% efectiva. Pero se ha buscado la manera de combatir a este con distintos medicamentos en el mercado que en ocasiones ayudan a acelerar el proceso de recuperación del paciente.

El día de hoy veremos uno de estos casos, el cual tal vez sea el más curioso de todos, pues involucra el uso de medicina para gatos en seres humanos para combatir al COVID-19.

¿Medicina para gatos?

Antes de continuar, es muy importante dejar en claro que no es bueno automedicarse con ningún tipo de medicina. En especial si hablamos de la que veremos a continuación, pues el mal uso y dosis descontroladas de un medicamento que no fue hecho para humanos originalmente, puedes traer consecuencias a la salud de quien la consume.

De acuerdo a la Universidad de Alberta, el medicamento en cuestión ha sido probado por dos meses y ha demostrado ser eficaz a la hora de inhibir la infección por SARS-CoV-2 en los humanos.

“Esta medicina es muy probable que funcione en humanos, así que insistimos en que será un tratamiento anti viral efectivo para pacientes con COVID-19.”

Fue lo que dijo la profesora en Bioquímica Joanne Lemieux, quien además agregó lo siguiente.

“Normalmente para que una medicina pase a pruebas clínicas debe ser probada en el laboratorio y después ser probada en modelos animales. Ya que esta medicina ha sido usada para tratar a los gatos con coronavirus, y ya que su efectividad tiene de poco a nada de toxicidad, ya ha pasado esas etapas y esto nos permite seguir avanzando.”

Sin duda este es un descubrimiento impresionante del cual esperamos saber mucho más en un futuro cercano y con suerte, podría ser la clave para regresar a la normalidad.

Fuente: EurekAlert.