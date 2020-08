Coronavirus: joven se contagia por segunda vez de Covid-19 y termina hospitalizado

Han pasado prácticamente ocho meses completos desde que el mundo se vio sumergido en la pandemia del Coronavirus Covid-19.

Durante este lapso han surgido millones de casos de contagio y miles de lamentables fallecimientos. A su vez que corría en paralelo una duda muy incómoda: ¿Será posible contagiarse por segunda vez de Coronavirus Covid-19? y lentamente hemos ido aprendiendo que la respuesta es afirmativa.

Se han documentado ya algunos pocos casos de sujetos que han pescado el SARS-CoV-2 por segunda ocasión. En total cuatro personas en todo el mundo. Nada mal para 24 millones de infectados.

Pero cada uno de ellos parece ser distinto y abre un serio misterio complicado; ya que los síntomas no parecen ser tan graves en la mayoría. Pero hay una persona que sí acabó en el hospital en su segunda ronda.

De acuerdo con el New York Times en la ciudad de Nevada un joven de 25 años se ha contagiado por segunda ocasión del Coronavirus Covid-19.

This case of #covid19 reinfection within 48 days w/ symptoms, including requiring supplemental oxygen, in a 25 year old patient is worth noting. It is probably very uncommon, given that we have not seen many cases like this despite being 8 months into the pandemic. https://t.co/QguAGjflOR

— Dr. Abraar Karan (@AbraarKaran) August 28, 2020