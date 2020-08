Coronavirus: La pandemia ha causado una escasez de soda en Estados Unidos

Las pérdidas económicas por el coronavirus en todo el mundo son incalculables. En Estados Unidos ha abarcado todas las áreas, incluso el de las bebidas refrescantes.

Una de las más populares en ese país, el Dr. Pepper, ha sufrido un grave problema de distribución, según reveló la empresa. En un comunicado, la compañía dio a conocer su posición sobre el tema.

We know it’s harder to find Dr Pepper these days. We’re working on it – hang tight!

Note: This applies to all flavors of Dr Pepper – including our newest permanent addition to the family, Dr Pepper & Cream Soda. pic.twitter.com/Kf0UedMuiw

— Dr Pepper (@drpepper) August 10, 2020