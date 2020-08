La contaminación del microplástico podría estar presente en los órganos humanos

Los científicos temen que este tipo de contaminación pueda aumentar el riesgo de enfermedades como el cáncer e infertilidad en las personas.

Hace menos de un mes se reseñó que se encontraron restos de microplástico y nano partículas en el interior de una especie de pez. La contaminación por la cantidad de desechos llegó a los animales y esto podría tener graves consecuencias. Luego en los nuggets de un McDonal's en Inglaterra, una niña se estaba ahogando con los restos de una mascarilla. Sí, se encontraban dentro del pollo. Pues ahora los científicos advierten que estos componentes podrían estar ya instalados en los órganos del ser humano. Teniendo esto una incidencia directa en la infertilidad y el riesgo de sufrir de cáncer.

El material común usado para la fabricación de mascarillas fue encontrado en el intestino de tiburones También se encontró en los tiburones otro tipo de material. Pero en su mayoría fueron microplásticos y microfibras que se utilizan en textiles

Científicos de la Universidad Estatal de Arizona, han sido los primeros en registrar la presencia de estas partículas. Las mismas fueron halladas dentro del tejido humano. Entonces una vez que estas se descomponen, una vez que se haya roto el plástico, en su forma diminuta pueden ingresar a nuestro organismo. Estas pueden alcanzar un tamaño máximo de 5 milímetros. Sin embargo las nanoplásticas serían aun más pequeñas, reseñó el portal Daily Mail.

Humanos y animales las pueden ingerir, obviamente en desconocimiento, a través del agua potable. De esta manera según demuestran otros estudios, se pueden colar hasta tracto grastrointestinal. Entonces después de estos estudios, se confirma que podrían llegar hasta otros órganos del cuerpo. Los riñones, el hígado y los pulmones, podrían tener la presencia de este material, lo que aumenta el riesgo de las enfermedades mencionadas.

Contaminación omnipresente

"Pueden encontrar plásticos que contaminan el medio ambiente en prácticamente todos los lugares del mundo", dijo Charles Rolsky. Este científico fue el encargado de escribir el articulo y liderar la investigación para la casa de estudio antes nombrada. "En unas pocas décadas, hemos pasado de ver el plástico como un beneficio maravilloso a considerarlo una amenaza", añadió.

Rolsky manifiesta que los riesgos de las enfermedades son todavía una teoría, no se encuentra confirmado. No obstante todo parece indicar que tener este material "paseando" por nuestro cuerpo, no parece ser una acción saludable. "En este punto, no sabemos si este plástico es solo una molestia o si representa un peligro para la salud humana", finalizó.