Este cometa “torpe” viajó hacia el Sol y se autodestruyó

Un cometa voló directamente hacia el Sol, según imágenes captadas por la NASA, autodestruyéndose. El cometa “torpe” terminó su trayectoria justo en el astro rey.

El Laboratorio de Investigación Naval de Estados Unidos y el Observatorio Solar y Heliosférico de la NASA capturaron el momento.

For closure, here's the final few hours of data for that recent bright Kreutz sungrazer we saw in @ESA/@NASASun SOHO/LASCO.

Of course, it didn't survive, and I suspect it actually ceased to exist in any coherent form a while before these images were taken. The Sun wins again 🤷‍♂️ pic.twitter.com/URHAeLIqN1

— Karl Battams (@SungrazerComets) August 28, 2020