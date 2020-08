Así luce el famoso cometa Neowise tomado en un primer plano por el telescopio Hubble

El portal de la agencia espacial estadounidense, la NASA, ha publicado una imagen inédita de uno de nuestros visitantes. Se trata del cometa Neowise descubierto a finales de marzo de este año. Recién este último mes atraviesa el punto más cercano sobre el que estará de la Tierra. Por lo que distintos observatorios han tomado imágenes de la roca espacial. Una de ellas es la que tomó Hubble, en la que logró captar las ondas espirales de gas que va dejando en su estela.

El portal de la NASA manifestó que las imágenes de Hubble sobre Neowise fueron capturadas el 8 de agosto del 2020. Y explican que se enfocan en la espiral de gas que se mencionó y además el polvo que también va dejando. Asimismo afirman que este fenómeno se da mientras el cometa es calentado por el Sol. Aseguran que es la primera vez que fotografían un cometa con este brillo, con la resolución que lo capturaron.

Earlier this month, Hubble took a look at Comet NEOWISE shortly after its pass by the Sun! ☄️ Now, it’s heading for the outer solar system at a speed of 40 miles per second.

NEOWISE won’t be back by our planet for nearly 7,000 years: https://t.co/dKfyYWPwfq pic.twitter.com/WxvmJRrVbi

