Chadwick Boseman rompe récord en Twitter con su última publicación

Internet se vio sacudida por un golpe muy duro e inesperado con el anuncio de la muerte del ahora legendario actor Chadwick Boseman, quien alcanzó la fama mundial gracias a su papel en Black Panther.

Durante este fin de semana se ha observado una verdadera avalancha de publicaciones en distintas redes sociales. En donde se manifiesta y comprueba el valor humano, carisma y talento que el distinguía al actor, tanto al frente como detrás de las cámaras.

Si leyeron FayerWayer en el momento que sucedió su muerte habrán comprobado igual que los primeros minutos todo era incredulidad.

Todos teníamos la esperanza de que no fuera cierto. Hasta que la propia cuenta oficial de Chadwick Boseman en Twitter confirmó todo:

Y de alguna manera ese mensaje se convirtió en el epicentro de todo Twitter y del luto mundial por la muerte del actor del MCU.

Tanto y a tal grado que la plataforma ha confirmado de manera oficial que esa publicación rompió un récord, para convertirse en el tuit con más "Me Gusta" en toda la historia:

Most liked Tweet ever.

A tribute fit for a King. #WakandaForever https://t.co/lpyzmnIVoP

— Twitter (@Twitter) August 29, 2020