Ceres, el planeta enano más cercano a la Tierra, sería un mundo acuático según científicos

Una sonda espacial de la NASA estudió a Ceres durante tres años. El planeta enano orbita nuestro mismo Sol y está entre la potente estrella y Marte.

Al igual que Plutón, Ceres es parte de nuestro sistema solar. Sin embargo no es considerado por los científicos como uno de los planetas de nuestra parte del universo. Sí, en cambio, es considerado como un "planeta enano", pero no por eso deja de ser objeto de estudio. La sonda espacial de la NASA, Dawn, estuvo estudiando este cuerpo durante tres años. Y algunas de las conclusiones que lograron sacar los científicos es que bajo sus cráteres albergaría todo un océano salado.

Explicaron los científico del California Institute of Technology, según reseñó el Daily Mail, que las miradas fueron puestas sobre Occator. Este es el nombre que se le da a uno de los cráteres de Ceres. Este tiene registro, hecho por la ciencia terrícola, de unos 20 millones de años y bajo este podría haber una extensión de agua. En total el planeta tiene unos 965 kilómetros de territorio. En la parte donde encontraron el agua, sería imposible no pensar que hay vida. Sin embargo esto no ha sido confirmado, por ahora solo tienen los datos que Dawn reveló sobre Ceres.

La sonda espacial de la NASA, Dawn, estuvo recavando datos de Ceres entre los años 2015 y 2018, hasta que se agotó su combustible. Dicho hallazgo se basa en el análisis de las imágenes que recogió la nave. Durante los últimos meses se mantuvo orbitando la zona del cráter con la intención de acumular más información. Además de escanear los suelos sobre esa región de Ceres.

Ceres y sus características

Su extensión se puede comparar con el tamaño del Reino Unido, muchísimo más pequeño que la Tierra. Es por ello que recibe el nombre de "planeta enano". Entonces la Dra Carol Raymond, líder del grupo de investigación, habla sobre lo que se pueden encontrar con este cuerpo. "Sugiere que Ceres es un mundo oceánico y puede haber estado geológicamente activo en el pasado reciente", dijo.

Entonces este grupo de investigadores cree que dentro de la formación hay un deposito de salmuera que fue alimentado por el impacto que generó el cráter. "La existencia de un depósito de salmuera profundamente asentado debajo de Occator está respaldada por resultados recientes de datos de gravedad", sostuvo Raymond. Asimismo aseguran que estas sales ayudan a mantener la temperatura del planeta en su interior.