Celulares: 5 modelos que cuenta con la mejor cámara en el 2020

Cada año el mercado de teléfonos sorprende con sus cámaras y este 2020 no ha sido la excepción.

Lo que comenzó como un elemento adicional ahora se ha convertido en una de las funciones más importantes en los teléfonos. Nos referimos a la cámara, ya que cada vez son más los dispositivos que salen al mercado con una calidad profesional envidiable.

Aunque unas mejores que otras, sin duda la calidad de cada teléfono de gama alta que sale no deja de sorprender en el mercado.

En esta ocasiones mencionaremos los teléfonos, recopilados por la tienda PCComponentes, con mejor cámara en la actualidad de acuerdo a sus especificaciones para que tengas una idea de lo increíble que pueden ser cada una de estas.

Teléfonos con las mejores cámaras en este 2020

Huawei P40 Pro

El fabricante chino no podía faltar en la lista con este móvil. Su cámara principal presumen de 50MP y la frontal 32.

Gracias a su Inteligencia Artificial (AI) en sus cámaras logra obtener una perfección casi total en sus lentes.

Xiaomi Mi 10

Otro fabricante chino aparece en la lista. Este dispositivo es el último de gama alta de Xiaomi. Este también utiliza AI a través de una cuádruple cámara que permite una ultra gran angular, efectos de profundidad, lente macro y otra gran angular. Tiene 108MP en su cámara principal y 20MP en la frontal.

iPhone 11 Pro Max

Este dispositivo de Apple tampoco podía faltar. A diferencias de los otros, la calidad de su cámara se debe a la ingeniería y calidad de la marca, además de sus 12MP. También posee AI y permite efectos e imágenes única en HDR.

Samsung Galaxy S20 Ultra

La marca coreana siempre ha sido puntera en la calidad de sus cámaras. Esta posee también 108 MP de un cámara principal y 40MP en la frontal. Aunque con su frontal es un paso arriba sobre el Xiaomi, este no cuenta con la calidad de almacenaje inteligente de el Mi 10, por lo que es mucho más complicado conservar la calidad de las fotos.

Oppo Find X2

Tal vez no lo conozcas porque pertenece a una marca que tiene poco en el mercado llamada One Plus. Pero realmente eso no le impide estar en esta lista debido a su calidad con su cámara. Su principal cuenta con tres lentes y unos 48MP, mientras que la frontal posee 32. Su AI permite tomar en una calidad envidiable sus fotografía de noche. También cuenta con cámara lenta al igual que iPhone y otras más funciones.