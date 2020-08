Carlos Villagrán, Quico, contó la ocasión en la que rechazó una 'jugoza' oferta de Pablo Escobar

El actor mexicano contó además, que el resto del elenco del Chavo del 8 si trabajó para el entonces capo del cartel de la droga, pero Quico ya estaba fuera.

Hay dos historias que a pesar de haber ocurrido hace aproximadamente 30 años o más no dejan de estar presente hoy en día. Su trascendencia, en contextos muy distintos, las mantienen vivas con el pasar de los años. Una de ellas es la famosa serie de la televisión mexicana el Chavo del 8. Mientras que la otra es la Colombia de finales de los 80 y principios de los 90 dominada por el capo del cartel de la droga, Pablo Escobar. Hoy ambas se relacionan en un relato que recordó Carlos Villagrán, Quico, en la famosa producción azteca.

Carlos Villagrán fue entrevistado el canal argentino América TV para hablar, entre otras cosas, de su paso por el Chavo del 8. Habló de su relación con el resto de los personajes. También recordó como llegó y como salió del Show. Palabras y relatos que muchos conocen del drama que se vivías detrás de las cámaras. Sin embargo uno de esos relatos sorprendió a más de uno. Pues contó una ocasión en la que rechazó una oferta del hoy fallecido Pablo Escobar.

Quico manifestó que en un tiempo viajaba por todo el continente trabajando con su circo. Esto sucedió después de su salida de las producciones que lideraba Roberto Gómez Bolaños. Entonces, mientras estaba en Colombia recibió la visita de trabajadores de Pablo Escobar, quienes le ofrecieron trabajar para "la hija del patrón", dijo.

Pablo Escobar y Quico

"Estaba en el hotel Tequendama, en Bogotá, cuando me llaman de la recepción. Me dicen: ‘Hay tres personas que quieren hablar con usted’. Pensé que eran periodistas", dijo Villagrán según lo reseña también Infobae. Justifica la recepción de las personas desconocidas alegando que siempre ha sido muy accesible con las personas que se quieren acercar a él.

Continuó con su relato: "subieron, nos presentamos, traían un portafolio en la mano, lo abrieron y sacaron un chequera. Me la pusieron en una mesita de centro, la abrieron. Me dijeron: ‘Mañana es el cumpleaños de la hija de nuestro patrón, él quiere que usted actúe, ponga la cifra que quiera. Hasta un millón de dólares", sostuvo. "Se me heló el cuerpo, no esperaba una cosa así. Se me ocurrió decirles que yo traía una cláusula en la que decía que yo podía hacer nada más a lo que vine, me lo respetaron", añadió.

Más adelante dijo que después de eso, durante su estadía en suelo cafetero, estuvo asustado. Cambiaba siempre las rutas para irse al hotel, hasta que desistió de estar en Colombia y se devolvió a su residencia. Después contó que perdió ese miedo y siguió visitando el país costero en múltiples oportunidades. Entonces para finalizar contó que el resto del elenco del Chavo, si actuó para Pablo Escobar y su familia. Pero que en esa oportunidad él ya no pertenecía a dicho grupo de trabajo.