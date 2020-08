Captain Tsubasa: Rise of New Champions: esto es lo que podemos esperar del título

Tuvimos la oportunidad de saber más sobre Captain Tsubasa: Rise of New Champions y sinceramente estamos más emocionados que nunca.

Captain Tsubasa: Rise of New Champions ya casi llega a nosotros y sin duda se perfila a ser uno de los juegos de fútbol favoritos de todos quienes aman el estilo de juego arcade. Es por eso que saber más sobre este es algo que nos importa a muchos. Y vaya que sabemos mucho más gracias a que pudimos platicar con Diego Paramio, Social Marketing y Community Specialist de Bandadi Namco en Latinoamérica.

Nada de simuladores

Como es de esperar, este título nos dejará experimentar las experiencias más fieles al anime que hayamos visto en cualquier juego de la franquicia hasta la fecha. Eso quiere decir que no estamos frente a un simulador de deportes, sino que estamos frente a un estilo de juego frenético que se inclina por completo al arcade.

Podremos ver los ataques especiales de nuestros jugadores favoritos y olvidarnos de las reglas tradicionales del fútbol.

Muchos modos de juego

No solamente tendremos el clásico modo de juego de 1 vs 1, sino que tendremos un modo 2 vs 2 y dos modos de historia: el clásico que sigue los eventos de la serie y uno en donde podremos crear a nuestro personaje para que llevarlo al éxito en su propia carrera.

Aunque el online aún no se ha logrado probar porque el juego no se ha estrenado, este también será un modo de juego que se incluirá desde el inicio. Así que tendremos muchas maneras de disfrutar este título desde que lo tengamos en nuestras manos.

Cabe aclarar también que estamos frente a un juego en donde cada gol no se tardará 4 horas en hacerse, lo cual se agradece muchísimo.

Siendo sincero, ya no podemos esperar a que este juego llegue a nosotros para poderles hacer llegar nuestra reseña de este título a todos ustedes y jugar con partidas intensas como siempre quisimos.