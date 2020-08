Call of Duty: se anuncia nueva entrega de la saga Black Ops

Tenemos ante nosotros el lanzamiento inminente de un nuevo juego de la franquicia de Call of Duty, entérate de todo a continuación.

Call of Duty nos ha acompañado a lo largo de muchos años y es gracias a eso que estamos siempre muy al pendiente de cualquier tipo de anuncio que pueda haber de esta importante saga de guerra.

Conoce tu historia

Acaba de ocurrir que. por medio de un video extremadamente interesante se ha anunciado algo nuevo de Call of Duty. Pero no solo de esto, sino que es de Call of Duty Black Ops.

Como podrás ver en el teaser, este juego se basará completamente en la guerra fría, un conflicto que ocurrió entre Estados Unidos y la entonces Unión Soviética Socialista.

Aunque no se presentaron cosas relativas al gameplay, historia, multijugador y demás información importante, si se mostró una fecha en la que podremos conocer mucho más sobre este juego la cual es ya en unos pocos días: el 26 de agosto próximo.

Sin duda este es una gran anuncio para todos los fanáticos de la saga Black Ops de Call of Duty, la cual siempre nos ha sorprendido gracias a su innovación en la franquicia e historias increíbles.

Ahora también nos queda la duda sobre si siendo esta una nueva entrega de Black Ops podremos ver algo nuevo sobre el modo Zombies. Siendo honestos, sería lo más increíble de todo, pues la guerra fría deja muchas posibilidades para poder sacar provecho a los zombies que tanto amamos.

Estaremos muy al pendiente de todo lo que ocurra con este juego, ya sea más información, fecha de lanzamiento, plataformas y demás. Podemos casi apostar que este será lanzado para la consola PlayStation 5 y para el Xbox Series X, pues en vista de que el lanzamiento de ambas consolas es inminente, es obvio que la gente de Call of Duty va a querer sacar el mayor provecho posible de ambas consolas poderosas.