Call of Duty Black Ops Cold War recibe su primer avance en video y fecha de salida

Todos los fanáticos de Call of Duty estamos emocionados porque se reveló mucha más información de la nueva entrega de Black Ops titulada Cold War.

Call of Duty Black Ops Cold War por fin tiene nueva información y realmente estamos ya muy emocionado porque no solamente se ve increíble, sino que todo lo mostrado está corriendo en un PlayStation 5.

La Guerra Fría como nunca la vimos

El nuevo tráiler de esta entrega de Call of Duty Black Ops nos pone en el conflicto mundial entre Estados Unidos y la entonces Unión Soviética Socialista. Aquí podemos ver tanta acción alocada y gráficos tan realistas que no podemos esperar a tener este juego en nuestras manos, pues la campaña se ve realmente impresionante.

No te contamos más y mejor te dejamos el tráiler del juego a continuación.

𝚆𝚎𝚕𝚌𝚘𝚖𝚎 𝚝𝚘 𝚝𝚑𝚎 𝚋𝚛𝚒𝚗𝚔. 𝙿𝚛𝚎𝚙𝚊𝚛𝚎 𝚏𝚘𝚛 𝙲𝚊𝚕𝚕 𝚘𝚏 𝙳𝚞𝚝𝚢®: #𝙱𝚕𝚊𝚌𝚔𝙾𝚙𝚜𝙲𝚘𝚕𝚍𝚆𝚊𝚛. 𝙰𝚛𝚛𝚒𝚟𝚒𝚗𝚐 𝙽𝚘𝚟𝚎𝚖𝚋𝚎𝚛 𝟷𝟹. pic.twitter.com/kM5r8tAkXI — Call of Duty (@CallofDuty) August 26, 2020

Como podrás ver, tentemos dos fechas muy importantes a tomar en cuenta en un futuro cercano, la primera es la más cercana, pues el 9 de septiembre podremos ver la revelación mundial del modo multijugador de este título, mientras que el 13 de noviembre es cuando este se estrenará en todo el mundo.

Sinceramente hubiéramos querido que se mostrara mucho más que eso, pero al menos podemos saber que este juego aparecerá tanto para el PS4 como para el PS5, de manera que no tendremos que preocuparnos de comprar la nueva consola de manera forzada si es que queremos disfrutar de este título.

Otra de las cosas que no sabemos aún es si tendremos de nuevo el modo Zombies para Call of Duty Black Ops Cold War, pues es uno de los mejores modos de juego que se puede jugar por horas sin que deje de ser divertido. Seguramente no soy el único que lo está esperando y esperemos que lo anuncien o lo muestren durante la presentación de multijugador del p de septiembre próximo.

Así que ya sabes, hay que estar atentos de cualquier actualización que este juego tenga para nosotros.