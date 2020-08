Caballeros del Zodiaco: estas son las series oficiales que conforman el canon

¿A qué se le considera que está dentro del canon de Caballeros del Zodiaco? La exitosa historia de Masami Kurumada tiene varias vertientes.

A pesar de que las últimas producciones para televisión de Caballeros del Zodiaco no tuvieron el éxito que esperaban, la historia de Kurumada está entre los mangas más exitosos de todos los tiempos. Entonces al estar dentro de un sitial de honor, han habido varias adaptaciones. Estas, aunque tuvieron la bendición del autor, no forman parte del canon. Entonces, en realidad ¿cuáles son las series oficiales, escritas únicamente por Masami Karamuda?.

Recuerda IGN Latam que un canon "son todas las historias que salen de la mente del autor original. Y que se desarrolla dentro del contexto real de la historia. Mientras que lo que no es canónico generalmente son spin-offs".

El canon de Caballeros del Zodiaco

Entonces en el caso de los Caballeros del Zodiaco, todo lo canónico es lo que salió de la mente de Kurumada. Y al investigar solo hay dos historias que pueden ser calificadas dentro de lo canónico. Una de ellas es, por supuesto, el manga original. Dentro de esto se cuentan 28 volúmenes que salieron desde 1985 y 1991.

Obviamente el haber escrito este manga extenso, llevó a Kurumada al éxito. Multiples adaptaciones al anime que llegaron a todas las pantallas del mundo. Además hubo una continuación que salió directamente de la mente de Masima Kurumada, y esta fue Saint Seiya Next Dimension.

Episode G y The Lost Canvas, las películas y los animes Saint Seiya Omega, Soul of God y Saintia Sho, no entran. Al ser considerados Spin Offs, quedan calificados simplemente como vertientes.