BTS rompe récord en YouTube: 101 millones de visitas en las primeras 24 horas de Dynamite

El grupo surcoreano BTS dio a conocer su nuevo sencillo, Dynamite, y tuvo más de 100 millones de visitas en YouTube en apenas su primer día.

El K-Pop continúa conquistando al mundo. BTS dio una muestra más de la locura por el pop surcoreano: su nuevo sencillo tuvo 101 millones de visitas en sus primeras 24 horas en YouTube.

Su nuevo tema, Dynamite, fue presentado este mes y es su segundo sencillo en inglés. El anterior es de 2017, MIC Drop.

BTS define Dynamite como un tema que le canta a la alegría y a la confianza. “Es una energía necesaria para revigorizar a la comunidad global”, en estos tiempos de pandemia, indican.

Rompiendo récords en YouTube con suma facilidad

No es la primera vez que la popular banda surcoreana alcanza este récord en YouTube. Apenas en abril de 2019, por su éxito How You Like That. En ese momento contó con 86.3 millones de visitas en sus primeras 24 horas.

Variety publicó que, en solo su primer día, Dynamite superó los 100 millones. Hasta este lunes, su tercer día en la plataforma, suma 189 millones.

Aunque MIC Drop fue su primer tema en inglés, contó con las colaboraciones de Steve Aoki y Desiigner.

Dynamite es exclusiva presentación de BTS en el idioma inglés.

¿Quiénes conforman BTS, la sensación de Corea del Sur?

Fundada en 2010, BTS es una boy band surcoreana conformada por siete integrantes. Estos son Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V y Jungkook.

Próximamente esperan estrenar su película Break the Silence.

Con la mayoría del planeta en cuarentena por el coronavirus, BTS espera seguir destrozando récords en videos en los próximos meses.