Black Panther: Chadwick Boseman no predijo su muerte, esto es lo que realmente pasó

El mundo del cine sigue llorando la muerte de Chadwick Boseman, el actor que representó a Black Panther. Los homenajes son constantes para el Rey T’Challa.

Sin embargo, son tantos los videos y frases que se han difundido que hay uno en especial que causa emoción.

Ocurrió en 2019: Chadwick Boseman, en una entrevista con Access, dijo varias veces “Estoy muerto”.

¿A qué se refería el actor cuando lo repetía?

Chadwick Boseman conversaba con el periodista de Acccess sobre Avengers: Endgame.

El actor repitió varias veces “Estoy muerto”.

El periodista le consultaba sobre cómo veía el interés de los fanáticos en Endgame. Cualquier comentario de Boseman representaba dar a conocer que regresaría a la lucha.

“Es genial, pero estoy muerto, así que no puedo responder a ninguna pregunta al respecto”, afirmó el actor norteamericano.

Ante las reiteradas solicitudes del reportero, Chadwick solo repetía “Estoy muerto”.

When Chadwick Boseman said, “I’m dead.” I felt that. pic.twitter.com/WE6ybhw8bW

