Battletoads review: Rare regresa a hacer juegos realmente divertidos [FW Labs]

La franquicia de Battletoads por fon hizo su triunfal regreso a Xbox One y PC pero ¿vale realmente la pena este título? aquí te lo contamos todo.

Desde que Microsoft compró a Rare, sus juegos han comenzado a ir en picada, y no es que en general sean malos, sino que han sido buenos a lo mucho, pero sin llegar a ser clásicos o juegos legendarios como lo son los juegos que antes hacían. De hecho, ya no habíamos visto nada de Battletoads en años.

Es obvio que Perfect Dark para Nintendo 64 siempre será superior en todos los sentidos a Perfect Dark Zero.

Es triste porque incluso Sea of Thieves, siendo un juego bueno, tiene muy poco que ofrecer a los jugadores para mantener a todo el mundo pegado a su asiento por días, semanas o meses.

Afortunadamente parece que la racha de juegos que pasan sin pena ni gloría está llegando a su fin con Battletoads.

Gameplay

La última vez que pudimos jugar a un juego de Battletoads fue gracias a la recopilación de Rare Replay y después de eso, logramos ver a Rash dentro de Killer Instinct.

Y ahora con este juego para PC y Xbox One podemos tomar el control de los sapos de batalla y de inmediato, logras darte cuenta que, a pesar de estar atrapados por mucho tiempo en el limbo, lograron evolucionar.

Puedes correr, saltar, realizar ataques de mutación y esquivar de una manera tan natural que no tardarás nada en comenzar a realizar combos gigantes y evitar los ataques de todos los enemigos en pantalla.

Primero que nada, antes de comenzar tu aventura, te dan la opción de elegir tu dificultad, la cual te permite disfrutar una experiencia sencilla para aquellos que no gustan de retos o una en donde los enemigos básicamente te matan de un golpe y el tiempo de respawn es mucho más elevado.

Hay una opción de activar invencibilidad en las dificultades más bajas, la cual se activa después de que has muerto unas cuantas veces en un nivel, básicamente es como el traje dorado de gato de Super Mario 3D World. Afortunadamente es opcional y no arruina la experiencia de aquellas personas que no quieran usarla. Aunque como dijimos esto está solo disponible en las dificultades más bajas, pues en la más alta de todas no es posible activarla.

Si estás jugando solo, tienes a tu disposición a los tres personajes principales, por lo que puedes cambiar en cualquier momento entre ellos para mejorar tus estrategias, además de que puedes usar a la siguiente rana de inmediato en cuanto una de ellas cae en batalla.

Multijugador

Hablando de jugar solo, si no tienes con quién jugar en tu casa, entonces literalmente vas a estar jugando solo, siempre, pues Battletoads no tiene ningún modo de poder jugarse con alguien más en línea. Es un modo multijugador exclusivo para offline.

De esa manera se arruina un poco la capacidad de disfrutar este juego para muchas personas, pues si bien, funciona a la perfección para unos cuantos, limita considerablemente la manera en que se puede disfrutar por incontables personas alrededor del mundo.

Si bien, es bueno saber que quieren revivir el multijugador de sofá como en las épocas antiguas, eliminar conscientemente el multijugador en línea realmente es un error y no sabemos si es que en algún futuro lo piensen implementar, aunque es muy probable que no lo hagan.

El problema con esto es que hay ciertos logros que solamente se pueden desbloquear al jugar con otra persona, tales como revivir a alguien una cierta cantidad de veces, obligándote a romper cuarentena o a jugar contigo mismo y otro control más para poder desbloquearlos. Es posible pero ¿realmente es necesario para por todos estos problemas?

Visuales, Audio e Historia

En este apartado también brilla muchísimo este juego, pues las animaciones son impecables y muy bien hechas, llenas de personalidad y de carisma. Cada sapo tiene sus propios ataques y movimientos propios, además de que sus transformaciones son realmente muy llamativas.

Esto de las animaciones es mucho mejor cuando hablamos de las cinemáticas del juego, las cuales te hacen sentir que realmente estás viendo una caricatura de Battletoads, pues incluso las actuaciones de voz son de una calidad enorme.

Cada escenario es distinto también, logrando crear distintos retos y escenarios que te permitan tener experiencias distintas conforme vas avanzando en la historia.

Tan solo como ejemplo, en un momento estás jugando un escenario normal, después hay una sección de trabajos monótonos, seguida de una parte con motos a toda velocidad. Luego estarás en un escenario de una feria abandonada y más adelante incluso estarás jugando una sección de naves espaciales con disparos.

Nunca sabes qué podrás esperar en Battletoads y eso crea una experiencia de juegos como pocas.

Conclusiones

No cabe duda que Rare realmente logró crear un juego muy bueno con Battletoads. Hay acción, mucho humor, animaciones espectaculares y una historia alocada y divertida. Realmente podría ser un juego perfecto si tan solo hubiera tenido la opción de jugar en línea con tus amigos.

Aunque si tienes un hermano o hermana con quien jugar, entonces no lo dudes para nada, este juego vale la pena por completo.