Audiencia del señalado por el hackeo masivo de Twitter fue interrumpida por un video pornográfico

Otras razones adicionales alteraron el orden, la audiencia fue cancelada y pospuesta para octubre. El presunto hacker de Twitter estará detenido mientras se reanuda.

La audiencia de Graham Clark, el joven estadounidense de 17 años, señalado por las autoridades de ser el cerebro detrás del hackeo masivo de Twitter a reconocidas cuentas, fue interrumpida en reiteradas oportunidades. Una de ellas por un video que contenía material pornográfico. El juez canceló la presentación ante la justicia y la pospuso para dentro de dos meses. Durante todo este tiempo seguirá bajo la custodia de los cuerpos de seguridad norteamericanos.

Debido a la pandemia que generó el coronavirus, la audiencia de Graham Clark, se realizó a través de Zoom. Entonces después de la lectura de los cargos, mientras las autoridades judiciales hablaban, la videoconferencia era constantemente interrumpida. En las múltiples interrupciones hubo un tema musical, insultos raciales y sonidos molestos. Además, por supuesto de las imágenes de contenido sexual explícito.

Entre los detalles que señala la prensa local, se encuentra que dicha videoconferencia no estaba protegida. Es decir no se necesitaba de una contraseña para poder ingresar. Todo aquel que tuviera el ID podía entrar a la llamada de Zoom. El periodista de WFLA News Channel 8, JB Biunno, manifestó que a la llamada llegaron a unirse unas 71 personas. Hecho que notó extraño, por tratarse de una audiencia judicial.

Después de las múltiples interrupciones, el juez se vio en la obligación de eliminar la sala de chat. Obviamente con la intención de crear otra y evitar las constantes alteraciones que estaba sufriendo.

La fianza del presunto hacker de Twitter

Una vez que se reanudó la audiencia y todo regresó a la normalidad, el acusado de ser el autor intelectual del hackeo masivo de Twitter se declaró inocente. Es importante recordar que es señalado de al menos 30 cargos en la justicia norteamericana. Y que además perdió el beneficio de ser juzgado como menor de edad.

Además las interrupciones le costaron que sus abogados no lograran su primer objetivo. Que no era más que bajar el elevado precio de la fianza: 725 mil dólares. Esta audiencia todavía no terminó, pues los constantes ataques no lo permitieron y fue cancelada y pospuesta. El próximo 7 de octubre se completará este paso y Graham Clark tendrá que estar en custodia de las autoridades, es decir: detenido.

Este chico de 17 años es presuntamente la mente maestra detrás del masivo hackeo que se vivió a mediados de julio. Entra las importantes cuentas vulneradas estuvieron la de Elon Musk, Barack Obama, Jeff Bezoz, Apple y la misma cuenta de soporte de Twitter, entre otras.