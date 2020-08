Astronomía: el telescopio Nancy Grace Roman intentará encontrar "planetas rebeldes"

La misión de este telescopio espacial tiene pauta de salida para el 2025 y debería durar aproximadamente seis años en el espacio.

El telescopio Hubble tendrá dos compañeros cuando pase el mediado de esta década. Primero el James Webb acudirá fuera de nuestra órbita para observar el espacio. Más adelante, seguramente en el 2025, saldrá el Telescopio Nancy Grace Roman. Este estará allá afuera con los otros dos, pero tendrá una función algo distinta mientras esté fuera de la Tierra.

El Telescopio Nancy Grace Roman lleva dicho nombre en honor a la astrónoma pionera. La científica es considerada la madre de Hubble que viajó al espacio exterior hace 30 años. Con la responsabilidad y el peso que lleva su nombre tiene el trabajo de buscar "planetas rebeldes" en la galaxia. Y no al mencionar el término "planetas rebeldes", no debemos imaginar situaciones apocalípticas como las de Mad Max. Se trata de cuerpos celestes que no se encuentran orbitando ninguna estrella masiva.

Reseña el portal Daily Mail, que los científicos de las agencias espaciales manifiestan que posiblemente hayan más de estos planetas que estrellas en la galaxia. Un número que al momento de calcular, las matemáticas nos juegan en contra a quienes no somos expertos en los números. Hasta la fecha solo se han encontrado 12 planetas de este tipo. Las razones es que están muy alejados de estrellas masivas (Sol) por lo que tienen poca luz que los refleje.

El número específico de estos rebeldes no está claro, sin embargo los científicos se atreven a especular. Afirman que pudiera ser una cantidad entre 50 mil millones, solo en la Vía Lactea. "El Universo podría estar repleto de planetas rebeldes y ni siquiera lo sabríamos", dijo uno de los científicos.

Cualidades del telescopio

Nancy Grace Roman costó 4 mil millones de dólares. Es 10 veces más sensible que otros telescopios espaciales, por lo que son impresionantes sus cualidades para detectar objetos invisibles. Para poder ejecutar esta acción utiliza la atracción gravitacional de las estrellas y los planetas para deformar la luz de otros objetos cercanos. A este fenómeno se considera como señal microlente. "La señal de microlente de un planeta rebelde solo dura entre unas pocas horas o un par de días. Luegodesaparece para siempre", dijo el coautor Matthew Penny, astrofísico de la Universidad Estatal de Louisiana.