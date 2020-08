Apple presentaría el iPhone 12 hasta octubre y el Apple Watch en septiembre

Durante meses ha corrido el rumor de que al interior de Apple hay serios problemas para cumplir con su tradicional calendario de lanzamientos que en teoría también debió aplicarse con el iPhone 12.

Sin embargo, las consecuencias de la pandemia global del Coronavirus Covid-19 en la industria de manufactura habría impactado fuerte las líneas de producción de todos los productos de la compañía.

Apple no ha dicho nada oficial aún al respecto, pero el reconocido Jon Prosser les acaba de fastidiar todo, publicando a través de su cuenta oficial de Twitter la agenda de presentaciones y lanzamientos de la compañía para los siguientes meses.

El asunto delicado es que Prosser tiene un buen historial de certeza y confiabilidad en sus reportes y hay una fecha incómoda en su lista que confirma muchos rumores previos:

New, adjusted Apple dates!

Apple Watch & iPad

– Via press release

– Week 37 w/c Sep 7

iPhone 12 event

– Week 42 w/c Oct 12

iPhone 12 devices

– Preorders week 42 w/c Oct 12

– Shipping week 43 w/c Oct 19

iPhone 12 Pro devices

– Preorder and shipping in Nov (no exact date yet)

— Jon Prosser (@jon_prosser) August 12, 2020