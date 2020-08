Annabelle desapareció y por supuesto que ya llegaron los memes

Se dice por todos lados en Internet que la muñeca Annabelle acaba de escapar de su prisión y es gracias a ello que tenemos muchos memes.

La muñeca Annabelle se ha vuelto tendencia en redes sociales gracias a los rumores que hay sobre su escape del museo de los Warren. Y es que esto ya se ha salido de control completamente y todos lo dan por hecho, creyendo que realmente la muñeca ha desaparecido.

Fake news y memes

Muchos no lo saben, pero esta noticia es completamente falsa, pues Annabelle no ha escapado en lo absoluto, solamente es un error de traducción de una entrevista que se le hizo a una actriz también llamada Annabelle y cuando se intentó traducir al chino, hubo un problema de traducción que desencadenó que la gente compartiera la frase de “Annabelle escaped” como si se tratara de una verdad universal.

Si, no es muy emocionante verlo por ese lado, de hecho es lo más anticlimático que pudo haber ocurrido en este 2020, pero esa es la verdad, por lo que no veremos a muñecas malditas causar desastres por todo el mundo sin control alguno. Al menos no en un futuro cercano o de parte de Annabelle misma.

Pero fuera de todo lo triste que resulta la realidad, tenemos ante nosotros una gran cantidad de memes que han comenzado a compartirse gracias al supuesto escape de Annabelle de su prisión de cristal.

*El guardia empieza a toser en el museo de los Warren*

Anabelle: pic.twitter.com/zQwg3YhSZO — 𝑨𝒏𝒅𝒓𝒆𝒂 𝑹𝒂𝒎𝒊𝒓𝒆𝒛. (@27_arb) August 14, 2020

Esto lo primero que vino a mi mente cuando dijeron que Annabelle se escapó pic.twitter.com/uQZefWue6U — Miguel Bravo (@ElDetectiveMike) August 14, 2020

Yo: estornudando a las 3:00am

Anabelle: “Salud”

Yo: Gracias. Also yo: pic.twitter.com/flqNU5Nk66 — 𝐟𝐤𝐧 𝐞𝐪𝐮𝐢𝐬 (@abdiaspaa) August 14, 2020

Anabelle escapando junto a sus demonios de la casa de los Warren pic.twitter.com/JGuIxnLCGU — Isaac BEM🇵🇦 (@IMaschkowski) August 14, 2020

El demonio de mi habitación cuando se entero que Anabelle se escapo de la casa de los Warren pic.twitter.com/nkoEdz6eAK — Walter White (@walter_costa8) August 14, 2020

Yo al enterarme que Anabelle escapó: pic.twitter.com/O38Ty1JNM8 — Échate Esto (@Echateesto) August 14, 2020

Sinceramente, el hecho de que algo sobrenatural de este calibre pueda llegar a ser cierto en este año, ya realmente no sorprendería a nadie, es más, lo verían como algo más que pasó en el 2020 y ya.

Pero eso sí, siempre hay que mantenerse bien informado y no caer en notas falsas que hablen de este evento (y de muchos otros más) como si de una verdad universal se tratara.

Si quieres saber más sobre el origen de este meme de Annebelle escapando, entonces te dejamos aquí la nota en donde cubrimos todo a detalle.