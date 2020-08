Android: De esta forma puedes encontrar tu teléfono silbando [FW Guía]

Cada vez existen más mecanismo para que el usuario pueda ubicar su dispositivo móvil.

A pesar de que exista GPS, funciones incorporadas en las distintas marcas de celular y también métodos únicos de Android y iOS, la pérdida permanente del celular, sigue siendo un tema entre los desarrolladores que buscan solucionar por completo ese inconveniente.

Una forma particular que desarrollaron unos programadores de Android, fue la de encontrar el celular como si fuera una mascota, es decir, silbando.

Para ello, los usuarios deben descargar una aplicación en Google Play y cumplir con su guía de instalación

¿Cómo funciona la app?

La herramienta llamada Whistle for My Phone le comunica al teléfono que su dueño no lo encuentra y automáticamente busca el sonido más ruidoso y al más alto volumen para lograr ser encontrado.

"El buscador de dispositivos móviles perdidos puede resolver el problema sin la navegación GPS: la aplicación de detección de sonidos hará una búsqueda de audio: encuentre el teléfono de manera más rápida y fácil", señala en su descripción de descarga de Google.

Entre las características principales de la aplicación se encuentra el detector de sonidos internos para Android, pero con sistema de búsqueda de silbidos y el reconocimiento de sonidos fácilmente.

Encontrar teléfonos con aplausos

Existe otra app parecida a esta pero llamada Clap Find My phone, donde el usuario activa al smartphone su sistema de sonido de emergencia con tan solo un aplauso.

Con estas dos aplicaciones descargadas, el usuario contará con dos herramientas que le ayudarán a encontrar su dispositivo móvil. Eso sí, te veraz un poco extraño silbando y aplaudiendo al mismo tiempo mientras busca tu celular.