Te presentamos los estrenos de septiembre en Amazon Prime Video: Buffy, The Boys y más

Amazon Prime Video muestra el contenido para septiembre, en el que destacan las reconocidas Buffy y The Boys, entre otras series.

Septiembre está a la vuelta de la esquina y te presentamos los estrenos de Amazon Prime Video para el noveno mes de 2020. Entre estos destacan, para la plataforma, Buffy The Vampire Slayer y The Boys.

También estarán a disposición de los usuarios el documental Fernando, sobre la vida del piloto español Fernando Alonso; y American Horror Story: 1984.

Estos son los principales estrenos de Amazon Prime Video para el mes de septiembre. Que los disfrutes.

Los estrenos septembrinos de Amazon Prime Video

Buffy The Vampire Slayer, la serie de culto protagonizada por Sarah Michelle Gellar, se encuentra disponible en sus siete temporadas desde el 1 de septiembre.

Para el 3 de septiembre debutan varias películas colombianas, todas recomendadas por sus grandes actuaciones y su humor.

Son El Paseo de Teresa, Uno al año no hace daño (primera y segunda partes), Usted no sabe quién soy yo (primera y segunda parte) y ¡Pa las que sea, papá!

The Boys, en su segunda temporada, comienza el 4 de septiembre. Nuestros queridos muchachos se encuentran huyendo de la ley, y deben defenderse de Vought.

Life of the Party, una divertida película con Melissa McCarthy, se estrena el 6 de septiembre.

Ese mismo día se estrena la tercera temporada de Young Sheldon, la historia de niñez de Sheldon Cooper, el carismático personaje de The Big Bang Theory.

Para el 8 de septiembre es el turno de Venom, uno de los villanos más reconocidos de Marvel. La historia del rival de Spider-Man.

The Lego Movie es el estreno para el 12 de septiembre, una maravillosa película en 3D para toda la familia.

¿Quieres terror? Es el turno de The Nun, en la pantalla de Amazon Prime Video desde el 14 de septiembre.

Series emblemáticas disponibles en la pantalla

El 15 llega Life, con Jake Gyllenhaal y Ryan Reynolds explorando la galaxia y descubriendo evidencia de vida en Marte. Ese mismo día también estará disponible Bones, desde la temporada uno hasta la doce, para que las disfrutes todas.

También debutan el 15 de septiembre otras dos series emblemáticas. Ellas son Grey’s Anatomy (en sus 16 temporadas) y la quinta de Fear The Walking Dead. De la sala de emergencias a los combates contra zombies.

La divertidísima Teen Titans Go! To the movies estará disponible el 16 de septiembre, con nuestros superhéroes favoritos luchando… por tener su propia película.

Para el 20 de septiembre podrás ver The Hunger Games: Mockingjay, con la heroína Katniss Everdeen (interpretada por Jennifer Lawrence) luchando contra las macabras fuerzas que dominan su mundo.

La novena temporada de American Horror Story llega a Amazon Prime Video. Es AHS 1984, con hechos basados en clásicos del terror como Viernes 13 y Halloween.

El documental en forma de serie, Fernando, sobre la vida del piloto español Fernando Alonso, se encontrará disponible desde el 25 de septiembre.

Te recomendamos mantenerte atento y disfrutar de cada estreno que solo te puede traer Amazon Prime Video.