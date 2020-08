Amazon: arman una guillotina afuera de la casa de Jeff Bezos a forma de protesta

Recientemente Jeff Bezos se convirtió en una de las personas más ricas de la historia, tanto así que ahora es el primer hombre de todo el mundo y de toda la historia que vale 200 millones de dólares. Un logro que seguramente pocos podrán presumir a lo largo de la historia.

Es gracias a ello que algunas personas no se sintieron demasiado felices con la noticia y con justa razón, es por eso que fueron hasta su casa y construyeron una guillotina.

El problema con todo esto es algo realmente simple, pues haciendo cuenta, básicamente Jeff Bezos gana alrededor de 4 mil dólares cada segundo. Sí, eso es demasiado dinero, pero se ve mucho más cuando lo comparas con lo que ganan los empleados de Amazon mismo, quienes no llegan ni al mínimo de $30 dólares durante esta pandemia.

De hecho, el líder de las protestas, Chris Smalls, es un ex empleado que habló sobre las condiciones de trabajo que se pueden ver durante estas épocas de pandemia. Asegurando que los hacen trabajar horas extra sin más dinero de por medio y que incluso hacen ir a trabajar a empleados que están infectados con COVID-19.

They’re asking for a $30 minimum wage. “Why not?” The lead protester says. pic.twitter.com/KlfXaUvq2X

— Nic Rowan (@NicXTempore) August 27, 2020