Xiaomi copiaría una de las características más populares de iOS 14

En la industria tecnológica es muy frecuente ver como entre las compañías se realizan las mismas funciones o se copian del éxito de la competencia.

Todo parece indicar que así pasará con una función que desarrolla Xiaomi para sus nuevos equipos.

Se trata de la característica de "Tocar atrás" que estaría integrada a las próximas actualizaciones de software de la compañía asiática, de acuerdo a una filtración de XDA Developers.

"El código dentro de MIUI 12 sugiere que la característica está en desarrollo activo. Kacskrz también pudo lograr mostrar la configuración de la nueva característica, pero estos no funcionaron en su Xiaomi Redmi Note 7 todavía", señala el portal.

La función tiene el mismo nombre en la versión beta de iOS 14, permite que el usuario pueda realizar dos o tres toques en la arte trasera de su dispositivo para activar determinadas acciones.

Los usuarios con iPhone ya conocieron está característica en la última versión de iOS, teniendo buenas criticas por su compatibilidad con otras aplicaciones.

