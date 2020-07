Xbox One X y Xbox One S digital serán descontinuados para dar paso a Series X

Este es un día triste para el mundo de los juegos, pues se confirmó que el Xbox One X y el Xbox One S digital dejarán de fabricarse.

Ha llegado el día que todos temíamos, pues el Xbox One X y el Xbox One S All-Digital Edition dejarán de ser fabricados. Así es como lo confirman directamente desde Microsoft.

Un minuto de silencio

La consola Xbox One X llegó al mercado como la edición definitiva de la One original, pues no solamente podía hacer uso de sus controles, juegos y servicio en línea, sino que era mucho más poderosa que la versión original.

Es gracias a esta consola que pudimos ver grandes juegos de distintas compañías con resoluciones nunca antes vistas, las cuales simplemente eran impresionantes.

Pero ahora no solamente esta consola ya se puede empezar a catalogar como un producto para coleccionistas, sino que le acompaña en esto la consola One S All-Digital Edition.

La decisión de descontinuar estas dos poderosas consolas de Microsoft llega porque la compañía ya se prepara para comenzar con la producción de sus nuevas consolas, es decir, las Series X.

“Mientras nos preparamos para el futuro con la Xbox Series X, estamos tomando la decisión natural de detener la producción de los Xbox One X y el Xbox One S All-Digital Edition. El Xbox One S continuará siendo fabricado y vendido por todo el mundo.”

Eso es lo que dijo un vocero de la compañía al respeto de estas dos consolas.

Al menos podemos estar seguros que todos quienes quieran tener un a consola One podrán hacerlo de la mano de la consola One S. Aunque esto no quiere decir que estemos frente a una inminente baja de precio de las consolas One. Al menos no de manera oficial.

En cuanto tengamos más información sobre todo lo relacionado al lanzamiento de las nuevas consolas Series X y sobre el impacto que este tendrá en los precios de las actuales consolas, se los haremos saber de inmediato.