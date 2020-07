Xbox One: 5 juegos cooperativos con descuento de hasta un 75%

Jugar Xbox One con alguien a tu lado en un sillón es algo que debes hacer en estos momentos y estos juegos son perfecto para eso.

Estar en casa con la familia y el Xbox One suena a una gran combinación, pero en esta era de lo digital es complicado encontrar juegos que puedas jugar junto a alguien en un sillón. Es por eso que te traemos 5 juegos cooperativos que están en descuento para Xbox en estos momentos.

Borderlands: The Handsome Collection – 75%

Uno de los mejores juegos cooperativos se encuentra ahora con un gran descuento. Elige entre 4 héroes con sus habilidad únicas cada uno y enfréntate a incontables enemigos en el violento y divertido mundo de Pandora. No te vas a arrepentir en absoluto.

Overcooked – 75%

Frenético, divertido y con una gran variedad de chefs, así es Overcooked. A lo largo de distintos niveles será tu deber enfrentarte al reto de completar platillos rápida y eficazmente antes de que acabe el tiempo, pero cada nivel será mucho más complicado que el anterior. Sinceramente es un juego que debes tener en tu colección.

Capcom Beat ‘Em Up Bundle – 50%

Una de las mejores recopilaciones de juegos del género Beat ‘Em Up en donde podrás hacer equipo con tus familiares y amigos para vencer los escenarios que estarán plagados de enemigos que no dudarán en atacarte. Esta recopilación es la oportunidad perfecta para que pruebes Captain Commando si es que nunca lo has hecho.

Rayman Legends – 75%

Un plataformero que brilla por usar el ritmo como una mecánica que debes perfeccionar para salir victorioso junto a tus amigos. Hay muchos personajes a elegir, escenarios épicos y un soundtrack increíble que, junto a su apartado visual único hace que valga la pena vencer el juego junto a otra persona.

LEGO Batman 3: Beyond Gotham – 60%

Una aventura que no solamente los más pequeños de la casa pueden disfrutar, sino que todo gran fanático de los cómics de DC amará, ya que tiene una cantidad enorme de personajes que muchos amaran ver. Basta con decirte que puedes elegir al Detective Chimp y a la Bat-Cow.