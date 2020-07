WhatsApp: te decimos cómo ver los mensaje eliminados en la app

WhatsApp te da la opción para borrar mensajes para todos en una conversación pero si quieres ver el contenido de estos, hay una manera.

Seguramente te ha pasado que te mandan un mensaje por WhatsApp que borran de inmediato y no te da tiempo de leer. A veces son cosas que no debían mandarte a ti y otras tantas se borran incluso por error.

Es por eso que aquí te diremos la manera en que puedes leer esos mensaje que borran para todos en la conversación.

Vamos a necesitar otra app

Como es de esperar, WhatsApp mismo no tiene una opción que te permita ver estos mensaje borrados, pues sería ir en contra de lo que ellos mismos ofrecen como privacidad. Por eso que ese requiere de una aplicación externa que pueda hacer este trabajo por ti.

Una de esas aplicaciones es la llamada WAMR, la cual realmente cumple lo que dice: te permite leer los mensajes que han sido borrados antes de que pudieras leerlos.

Como siempre, esto no se recomienda para todos pues al ser una aplicación externa y no oficial de WhatsApp, esta podría no ser del agrado de todos, pues literalmente le das acceso a tu información a una app que no es parte del servicio de mensajería.

Aún así, si de verdad es muy urgente el poder leer un mensaje borrado, no hay mejor aplicación para hacerlo que esta. Si te interesa descargarla y no te preocupa realmente la privacidad (propia y ajena) entonces te dejamos aquí el enlace para esta app.

Dentro de las cosas que puede ayudar a recuperar no solo encontramos mensajes de texto, sino que también logra mostrar fotografías, videos y audios que hayan sido borrados. La recomendamos solamente si es que necesitas recuperar mensajes importantes de trabajo, escuela o personales, mensajes que representen una emergencia real.

Por otro lado, si quieres saber cómo borrar mensajes para todos y el tiempo que tienes para hacerlo, te dejamos la nota a continuación.