WhatsApp tiene un modo incógnito que te permite ver los estados de otra persona sin que se dé cuenta

WhatsApp es una de las apps más populares de todas y es por eso que necesitamos saber siempre todo lo que podamos sobre secretos y trucos que nos ayuden a sacarle mayor provecho a esta app.

Es por eso que te diremos un muy buen truco que nos permitirá ver los estados de nuestros contactos sin que ellos se enteren de que los estuvimos viendo.

Un truco que a muchos les gustará

Es gracias a que WhatsApp tiene una gran cantidad de opciones de privacidad que podemos hacer uso de estas y lograr mantenernos anónimos ante muchas cosas que hacemos dentro de la aplicación, al menos ante nuestros contactos.

Justo es eso lo que buscamos hacer hoy, logrando ver ciertas cosas sin ser detectados para nada.

Para poder hacerlo es bastante sencillo, pues solo debemos ingresa a Ajustes > Cuenta > Privacidad y ahí encontraremos la opción de “Confirmación de Lectura” la cual debemos desactivar.

Una vez desactivada esta opción, cuando enviemos y recibamos mensajes, ya no aparecerán nunca las palomitas azules en los mensaje, lo que quiere decir que lo hicimos bien, pues al desactivar esta confirmación de lectura también estamos desactivando la capacidad de otras personas de saber cuando vemos sus estados de WhatsApp.

Pero ten cuidado, pues no es solamente cuestión de activarlo y listo, sino que debes cuidar de no volver a activar esa opción antes de que el estado que viste desaparezca en 24 horas. ¿Esto qué quiere decir? que mientras tengas esa opción desactivada, nadie se enterará que viste la historia, pero si la activas antes de que la historia que viste desaparezca, se le notificará a la persona que subió el estado que la viste.

Aunque si eres de aquellas personas que no necesitan volver a activar esta opción y la has tenido así por años, entonces no te debes preocupar en absoluto.